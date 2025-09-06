logo pulso
Presentan nueva escuela de futbol

Nace en SLP el proyecto de formación juvenil Cefor Edmundo Ríos-Quatro

Por Romario Ventura

Septiembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Presentan nueva escuela de futbol

Se llevó a cabo la presentación oficial del Centro de Formación Edmundo Ríos-Quatro (Cefor), proyecto que busca consolidarse como una de las mejores escuelas de futbol en el estado y que pretende impulsar el talento potosino hacia un nivel competitivo superior.

El evento contó con la presencia de invitados de relevancia en el ámbito deportivo, entre ellos el señor Alejandro Viera, presidente de la Asociación de futbol en San Luis Potosí, así como entrenadores y profesores especializados con trayectoria en divisiones profesionales del balompié nacional. Entre ellos destacó Luis Urbina Puente, exjugador y formador con paso por instituciones como Atlético San Luis, Pioneros de Cancún, Fresnillo de Zacatecas y la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Durante la presentación se expusieron las metodologías de trabajo que aplicará la institución, las cuales estarán enfocadas en el desarrollo integral de los jóvenes futbolistas. El proyecto busca no solo mejorar las habilidades técnicas y tácticas de los jugadores, sino también fortalecer aspectos físicos y formativos que les permitan alcanzar su máximo rendimiento.

El director del centro, Edmundo Ríos, subrayó que la creación del Cefor responde a la necesidad de ofrecer espacios de calidad para que los niños y jóvenes potosinos puedan prepararse bajo esquemas t y con visión profesional.

La escuela tendrá dos sedes disponibles para el registro de nuevos talentos: Campo El Diamante, ubicado en Periférico, y Cancha La Talacha, de futbol 7, en Avenida Industrias 5025, en la entrada de la delegación de Pozos. 

