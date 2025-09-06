RECIBE “EL ‘QUEER LION”

VENECIA (ITALIA)- La película ‘En el camino’ del director mexicano David Pablos fue este viernes distinguida como mejor obra de temática homosexual con el ‘Queer Lion’ del Festival de Venecia, uno de los premios colaterales del certamen.

La cinta, protagonizada por Víctor Prieto y Osvaldo Sánchez, compite también en la sección Horizontes de la Mostra, dedicada a las nuevas vanguardias, y que el sábado anunciará su ganador.

El ‘Queer Lion’ es uno de los premios colaterales del certamen veneciano desde 2007 y este año ha sido asignado a Pablos por “haber realizado un proyecto ambientado en un mundo dominado por una subcultura machista e impregnada de violencia y homofobia”.

‘En el camino’ es una historia de amor entre Veneno (Prieto), un joven vagabundo que se prostituye en las peligrosas carreteras del norte mexicano, y el duro camionero Muñeco (Sánchez) y los intentos de ambos por evitar un trágico final.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los organizadores del galardón reconocen “la valentía” de la productora Inna Payán y “la audacia” del realizador por “representar una sexualidad carnal, explícita, real y sin filtros”.

“Por el retrato de un amor puro que une a dos hombres, a dos soledades, dos fragilidades que se descubren, se aman y se salvan”, alegan.

Otro premio colateral anunciado hoy fue el ‘Leoncino d’Oro’ entregado por un jurado compuesto por estudiantes y patrocinado por UNICEF en el marco de la Mostra.

En esta ocasión ha ido a parar a la película ‘The voice of Hind Rajab’ de la directora tunecina Kouther Ben Hania, que compite en la Selección Oficial por el León de Oro.

La película es a historia real de los intentos por salvar a una niña palestina atrapada en un coche en Gaza en pleno ataque israelí e incluye la grabación auténtica de sus llamadas de auxilio a los trabajadores de la Media Luna Roja.

“Un filme que no se limita a contar una historia sino que la vive y la respira”, ha justificado el jurado.

La 82 edición del Festival de Venecia tocará a su fin en la tarde del sábado con la ceremonia en la que se anunciará la película ganadora del León de Oro y el resto del palmarés, a partir de las 19.00 hora local (17.00 GMT).