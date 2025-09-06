Buscan sumar a ONU en el caso Ayotzinapa

Ciudad de México.- Luego de la inconformidad que mostraron el jueves los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa por la falta de información, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que se trabajará en “una nueva forma de investigación basada en evidencias”, que llevará a tener mayor conocimiento de la verdad sobre la desaparición de los estudiantes en septiembre de 2014.

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que los padres están de acuerdo en este “nuevo método de investigación” y comentó que se abre la posibilidad de integrar a expertos independientes, pero ya no serían quienes en su momento integraron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“Yo pienso que esta nueva forma de investigación, mucho más basada en evidencias, nos va a llevar a un conocimiento mayor de la verdad y de dónde están los jóvenes”, declaró la Mandataria.