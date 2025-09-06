logo pulso
Filmación en VDR generará polos de desarrollo turístico

Por Martín Rodríguez

Septiembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
La grabación de una telenovela de Televisa en los Cascos de Hacienda, dará mayor empuje a las siete haciendas de Villa de Reyes, porque poco a poco, los permisos para trabajar producciones cinematográficas o televisivas, ha permitido apuntalar el mantenimiento y generar polos de desarrollo turístico impensables hace décadas, aseguró Alfonso Rodríguez Baldazo, director de Desarrollo Económico de aquella alcaldía.

Agregó que poco a poco se han dinamizado las actividades en las haciendas de Bledos, La Ventilla, Gogorrón, Carranco, Calderón y Pardo, pero se espera que los actores y personas de la producción conozcan todo el municipio de Villa de Reyes.

Dijo que hace dos años, cada Hacienda tenía de 20 a 25 eventos anuales, y ahora ya están aumentando a casi 80. Agregó que tanto los eventos como las producciones cinematográficas, de series en internet y en su caso de televisión, han generado lo necesario para conservar las haciendas en perfectas condiciones, y sobre todo la derrama económica para los micro y pequeños productoras del municipio.

Dijo que hay quienes están ampliando sus negocios, y al mismo tiempo están ofreciendo más bienes y servicios a los turistas y a los productores que visitan el municipio. Añadió que la actividad ha permitido a los dueños dar mantenimiento a sus cascos de hacienda, y eso ocurre como consecuencia de que el municipio tiene un gran potencial para explotación en materia cinematográfica.

