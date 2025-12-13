Vita Voce presenta "Navidad entre recuerdos"

El concierto "Navidad entre recuerdos", a cargo del ensamble vocal Vita Voce, se presentará hoy sábado 13 de diciembre a las 19:00 horas en la Capilla Doméstica del Museo del Virreinato.

La agrupación prepara un programa centrado en villancicos interpretados con arreglos contemporáneos y vocales, pensado para acompañar el cierre del año desde una perspectiva íntima y cercana al público.

El recital reunirá piezas en español e inglés, con obras tradicionales y versiones modernas inspiradas en ensambles como Pentatonix. Parte del programa será interpretado a cappella con la participación de un beatboxer invitado, mientras que otras piezas se apoyarán en técnicas vocales clásicas. Esta combinación permitirá mostrar la versatilidad del grupo y acercar los villancicos a nuevas texturas sonoras.

La preparación del concierto implicó un trabajo detallado en obras de mayor exigencia técnica, entre ellas un arreglo de Bach que requirió estudio especializado por su estructura fugada. Para Vita Voce, el sentido del proyecto se basa en llevar este tipo de repertorio a distintos entornos, con una visión de accesibilidad e inclusión que ha guiado su trabajo desde sus primeras presentaciones.

