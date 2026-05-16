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Cultura

XITLALLI MINSSART INAUGURA IDENTIDADES

La muestra forma parte del Cuarto Festival de Creadoras Visuales

Por Estrella Govea

Mayo 16, 2026 03:00 a.m.
A
XITLALLI MINSSART INAUGURA IDENTIDADES

La exposición Identidades de la artista Xitlalli Minssart se inaugurará este 16 de mayo a las 12:00 horas en la Galería Antonio Rocha Cordero del Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA). La muestra forma parte del Cuarto Festival de Creadoras Visuales y reúne obra gráfica e instalaciones que parten de preguntas sobre el origen, la pertenencia y la construcción de la identidad.

Desde una experiencia personal, la artista desarrolla una serie de piezas relacionadas con su doble nacionalidad y la manera en que ha construido su identidad entre México y Francia. Minssart explica que la exposición surge de cuestionamientos sobre el hogar, la familia y las influencias culturales que atraviesan su vida cotidiana. A partir de esos elementos, la muestra plantea cómo distintas experiencias y contextos terminan por conformar una identidad múltiple.

Entre las obras se encuentran grabados y composiciones que exploran la idea de reconocerse a partir de otras personas. Una de las series presenta a una figura que se cuestiona quién es, mientras otra integra referencias a sus padres y a las relaciones familiares como parte de esa búsqueda personal.

La artista aborda la identidad como un proceso compuesto por recuerdos, vínculos y herencias culturales.

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Otra de las piezas centrales consiste en dos rompecabezas construidos con fragmentos de rostros, ojos, narices y tonos de piel distintos.

La obra propone que el público intervenga y reorganice las piezas para crear nuevas combinaciones. Con ello, se muestra que la identidad cambia y se reconstruye de acuerdo con las experiencias, las personas y los entornos que forman parte de la vida de cada individuo.

La investigación de la artista también observa las diferencias y similitudes entre sus raíces mexicanas y francesas. Minssart retoma recuerdos familiares y la manera en que ambas culturas convivieron dentro de su hogar para desarrollar una serie de imágenes que dialogan con temas actuales como la multiculturalidad y la apropiación cultural en contextos contemporáneos. El resultado es una exposición que parte de lo autobiográfico para abrir una reflexión colectiva sobre la identidad.

Además de la inauguración de Identidades, la jornada incluirá el Mercadito de Obra Artística "Creadoras", programado de 10:00 a 16:00 horas en la explanada del IPBA, así como el microtaller "Bordado Experimental" impartido por Melissa Salazar, que se realizará de 14:00 a 16:00 horas en el Salón 7 del recinto.

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