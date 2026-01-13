"Zurciendo la historia", de Lourdes Almeida

La presentación editorial de Zurciendo la historia, Fotógrafas nacidas entre 1790 y 1920. Volumen II, de Lourdes Almeida, se realizará el martes 13 de enero a las 18:00 horas en la Sala de Teatro del Instituto Potosino de Bellas Artes, contará con la participación de la autora, del editor Luis Beltrán y los comentarios de Ramón Portales.

El libro da continuidad a un proyecto editorial que documenta y ordena el trabajo de más de 700 fotógrafas pioneras nacidas hasta 1920, muchas de ellas excluidas de los relatos tradicionales de la historia de la fotografía. A partir de archivos, colecciones y fuentes históricas, la publicación propone una revisión crítica del canon fotográfico desde una perspectiva que prioriza la visibilidad de estas autoras.

La estructura del volumen se organiza por géneros fotográficos. Incluye apartados dedicados a la fotografía científica, la fotografía de estudio, la autorrepresentación, la fotografía de guerra y el trabajo de ilustración, viaje y vida cotidiana. Este enfoque permite identificar los espacios profesionales que ocuparon las mujeres fotógrafas y las estrategias que desarrollaron para ejercer su práctica en contextos adversos.

El libro reúne casos emblemáticos que muestran la diversidad de trayectorias documentadas, como el de Virginia Oldoini, condesa de Castiglione, quien construyó complejas escenificaciones fotográficas de sí misma en la Francia del siglo XIX. También recupera la labor de fotógrafas mexicanas como Lola Álvarez Bravo, cuya formación y aportaciones han sido frecuentemente interpretadas desde narrativas incompletas.

Lourdes Almeida cuenta con una trayectoria consolidada en la fotografía mexicana, con más de cien exposiciones individuales y una amplia presencia en colecciones nacionales e internacionales. Además de su trabajo como autora, ha desarrollado proyectos editoriales, curatoriales y de investigación que vinculan la práctica fotográfica con la revisión histórica, línea que articula el contenido de Zurciendo la historia.