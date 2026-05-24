Atención indeseada > Opacidad sin cambio

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La intervención de las organizaciones más importantes de defensa del periodismo y de los derechos a la libertad de prensa y opinión a raíz de las recientes detenciones de personas involucradas con la difusión de información fortalece los señalamientos de que la llamada "Ley Serrano", que posibilitó la aprehensión de al menos dos ciudadanas dedicadas a estas actividades, es excesiva y contraria a las garantías mencionadas.

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La batería de organizaciones impone: Article 19 México y Centroamérica, el Comité de Protección a Periodistas (CPJ), Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC), Propuesta Cívica, la Red Nacional de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras (RSF). Prácticamente, la caballería pesada de la defensa de los periodistas en el país.

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Esta es una buena noticia para las personas afectadas por estas acciones penales, y una muy mala para la corriente política que generó la "Ley Serrano" y aplaude su primera aplicación.

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La intervención de las organizaciones sin duda visibilizará en el país la primera aplicación de los represores artículos y confirmará los temores expresados cuando se aprobó, de que sería usada para acotar la libertad de prensa.

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Y quizá atención no es lo que los promotores y ejecutores de la Ley Serrano deseen ahora. La reforma al Código Penal está impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por los lesivos efectos que inflige a las garantías de libertad de expresión y a las deficiencias legislativas con las que fue creada.

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El apellido Serrano tampoco le ayuda. Ya se ha visto que no es grato en Palacio nacional, y si los magistrados de la SCJN saben leer entre líneas, intuyen en qué sentido deben votar cuando se discuta la controversia constitucional que tienen entre manos.

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De lado de la Fiscalía General del Estado, quedará exhibida la opacidad con la que ha operado este caso, actuando tarde y administrando con opacidad la información, sabiendo que se trata de un tema sensible. Que a nivel nacional se le vea como sólo un instrumento acrítico no ayudará a su imagen.

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Y cuando aún no se conoce si la parte denunciante es una autoridad, el asunto le cobrará su cuota al gallardismo, pues como instrumentador de un entorno tóxico para la libertad de expresión, quedará exhibido como un actor hostil a la crítica.

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Nada nuevo bajo el sol. Esta administración estatal se esfuerza en recordar que sus antecesores eran peores, pero siguen cometiendo los mismos errores.

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La consultora aregional exhibió a los Servicios de Salud por la opacidad con la que maneja la información que tiene la obligación qué presentar a la ciudadanía. Dos años al hilo reprobando en ese rubro.

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Hasta parece que Mónica Rangel sigue al frente.