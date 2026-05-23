FGE: bajo perfil > Más cambios

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Al parecer, la Fiscalía General del Estado (FGE) optó por intentar mantener el bajo perfil que ejecutó las primeras órdenes de aprehensión bajo la Ley Serrano, la reforma hecha para el Código Penal estatal impulsada por el diputado local del PVEM Héctor Serrano Cortés.

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El comunicado que da cuenta de la aprehensión de dos ciudadanas acusadas de usar Inteligencia Artificial para alterar la imagen física de la o las personas que las acusan (la FGE no las identifica) a fin de lesionar su honor.

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Los delitos que cita el comunicado de la FGE encuadran perfectamente en los supuestos que tipifican el delito de uso no autorizado de imagen o voz generada mediante inteligencia artificial, tipificado en la reforma promovida por Serrano Cortés y que fue aprobada por el Pleno legislativo en noviembre de 2025.

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Sólo que la FGE optó por no especificarlo. Quizá porque implicaría desatar una polémica relacionada con ligar al nuevo artículo en Código Penal con una estrategia para criminalizar el ejercicio del derecho de opinión.

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No hay que olvidar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra el artículo 173 Ter y el 272 Bis y 272 Ter que criminalizan el uso no autorizado de imagen o voz generada por IA, la manipulación institucional usando esa herramienta y la difusión dolosa de desinformación generada del mismo modo, respectivamente.

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De acuerdo a la querella, esos artículos violan los derechos ciudadanos a la seguridad jurídica, a la libertad de expresión y los principios de legalidad en su vertiente de taxatividad. Y de ultima ratio.

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Es decir, la FGE no esperó a que la SCJN fallara en torno a esa controversia constitucional. Si los magistrados desechan la reforma, las personas aprehendidas tendrían que ser liberadas por la desaparición del delito.

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Quizá lo más prudente hubiera sido esperar a que se definiera el futuro de la Ley Serrano. Pero alguien se mostró impaciente.

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Con los seis cambios en el gabinete anunciados ayer por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el suyo será el de más cambios en los últimos

gobiernos.

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Habrá que ver si esta alta rotación resulta favorable para un funcionamiento del gobierno o si la poca paciencia lo afecta.