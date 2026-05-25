Casas más caras > Yo no fui: Serrano

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Hay malas noticias para quienes sueñan con hacerse de algún patrimonio: se dispara en un 20% el costo de la vivienda nueva y todo por un alza generalizada en el precio de los materiales de construcción, señala el presidente local de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Neil Selene Castro Ortega.

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Explica el dirigente empresarial que la presión inflacionaria ha forzado al incremento del costo de las casas, en los últimos tres meses y precisó que un cliente que podía pagar un millón de pesos por una vivienda, ahora tendrá que desembolsar otros 200 mil pesos y eso sí quiere una vivienda digna cerca de su trabajo en la Zona Industrial.

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Ya lo había dicho también el presidente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Leopoldo Stevens Pérez, que estamos viviendo una importante alza en el precio de los materiales de construcción tales como varilla, concreto, ladrillos y todo lo que se relaciona con la edificación, por ello, Neil Castro admitió que el incremento de los insumos ha afectado directamente al costo final de las viviendas.

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Y pues así ha de estar viendo lo duro y lo tupido el diputado local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Serrano Cortés quien ahora rechaza que la reforma sobre regulación de inteligencia artificial aprobada por el Congreso del Estado tenga relación directa con los recientes procesos legales iniciados contra al menos tres personas identificadas como creadoras de contenido y comunicadoras.

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Y es que mire usted, diversos colectivos levantaron la voz y advierten sobre el riego de un posible clima de persecución política derivado de la denominada Ley de Regulación de Inteligencia Artificial, impulsada por el propio Serrano Cortés.

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Asegura el diputado que desconoce las causas jurídicas por las cuales la Fiscalía General del Estado (FGE) ha actuado en contra de las personas identificadas como comunicadoras y al ser cuestionado sobre el tema evitó emitir una opinión sobre los casos particulares.

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Eso sí, el impulsar de la controvertida ley consideró "tendencioso" que la legislación sea llamada "Ley Serrano" y argumenta que cualquier reforma aprobada por el Congreso requiere del consenso y respaldo de las y los 27 diputados que integran el Poder Legislativo local.

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"Una ley no se aprueba por una sola persona. Inciden criterios y motivaciones de todas y todos los legisladores", sostiene y tiene razón, pero debe reconocer que el ordenamiento fue su creación e idea.

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Justifica que la intención central de la controvertida ley es regular el uso de herramientas de inteligencia artificial para evitar la difusión de contenidos falsos que puedan provocar incertidumbre social, temor o afectar la imagen de personas mediante audios, videos o imágenes manipuladas digitalmente un principio contra el que ya se han pronunciado organizaciones defensoras de la libertad de expresión.

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Serrano Cortés sostiene que existen instancias legales y constitucionales encargadas de revisar la validez y aplicación de la reforma, por lo que reiteró que será responsabilidad de las autoridades jurisdiccionales determinar si la legislación se apega al marco legal vigente. Mientras estamos en la espera de tal definición ya hay personas en prisión por la ley.

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¡HASTA MAÑANA!