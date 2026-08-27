Patas arriba > Alianza irónica

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Alejandro Moreno vino a hacer válida su calidad de político polémico y puso de cabeza el escenario político potosino al ubicar al alcalde Enrique Galindo Ceballos, en blanco de una advertencia y hacerle un guiño al Partido Verde Ecologista de México que, para efectos prácticos, fue dirigido al gallardismo.

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El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional dijo ayer aquí que no descartaba una alianza con el Verde en 2027, con el argumento de que "el adversario de mi enemigo es mi amigo".

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El campechano respondió a algunas versiones que señalan que el alcalde capitalino podría ser postulado por el morenismo en términos que no reflejan que Galindo Ceballos es la mejor, por no decir que la única, carta para evitar el naufragio total del partido en 2027.

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Cuestionar la inteligencia de alguien no es un buen argumento para buscar un acercamiento.

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Y para mayor revoltura, no descartó una alianza con el PVEM, que en estos momentos, es el mayor adversario para una eventual candidatura galindista.

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De hecho, implicaría una sentencia de muerte a su postulación, pues es casi imposible ver a Galindo Ceballos como candidato a ningún cargo bajo esta alianza.

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Primero, por la gran animadversión que existe con el galllardismo, y segundo, porque éste grupo no renunciaría a la atribución de quien sería el candidato. O candidata, por lo que se ve.

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El dirigente priista tiene la irreductible estrategia de ir en contra de Morena a toda costa y con cualquier otra fuerza política que no sea su aliada. Pero en San Luis, las circunstancias hacen inviable una alianza de ese calibre. Para el PVEM, especialmente para la dirigencia nacional, la alianza con Morena y el gobierno federal es mucho más redituable que con un gobierno que no ha logrado reponerse de la derrota de 2018.

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Y si de algo sabe el PVEM, es de cálculo político.

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Dejando de fuera la realidad actual, hay toques irónicos en una eventual alianza PVEM-PRI.

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Repetiría las candidaturas comunes de Fernando Toranzo Fernández y Juan Manuel Carreras López, ampliamente repudiados por el gallardismo.

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Y la asimetría política se revertiría. En 2009 y 2015, el PVEM era el partido subordinado ante una fuerza política mayor. En 2027, la situación estaría completamente revertida.