logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Fotogalería

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
De Todos

> Rebaja forzada > El desquite

Por Redacción

Septiembre 02, 2026 03:00 a.m.
A
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La voracidad de la Secretaría de Finanzas que mostró a la hora de definir las alzas en los trámites de control vehicular para este año recibió un batacazo con el fallo de la justicia federal que revierte el cobro, para una sola persona, no para la colectividad (al menos por ahora), de la tarjeta de circulación.

      lll

      A fines de 2025, a propuesta del Ejecutivo y con la aprobación del Congreso, los conductores potosinos se vieron enfrentados a un incremento de 2.8 a 6.6 Unidades de Medida y Actualización del mencioando trámite.

      lll

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los reclamos no se hicieron esperar, pero entonces, la Sefin recurrió al argumento de la actualización para evitar admitir un incremento. Ante el crecimiento de las inconformidades, se llegó a amagar con acciones penales a quien tratara el tema, pues, en esa lógica, al hablar de aumento, se caía en las "fake news". (El germen de la Ley Serrano).

      lll

      Entonces, el abogado Luis González Lozano presentó un amparo contra una medida que rompía con la proporcionalidad tributaria, es decir, que el valor del insumo que recibía el contribuyente, es decir, la tarjeta física, no era equivalente al monto cobrado.

      lll

      Un juzgado federal le dio la razón y ahora, si no impugna el Ejecutivo, deberá regresar el exceso monetario cobrado.

      lll

      No es un beneficio colectivo, sino individual. Pero el camino legal ya está definido.

      lll

      El fallo confirmó que el pago exigido por Finanzas es desproporcionado e infundado. 

      lll

      Al menos la dependencia estatal será parte de un hito histórico: ser la parte perdedora en el primer amparo armado con Inteligencia Artificial, pues partes muy significativas se redactaron con esa herramienta, con estricta supervisión del promovente del amparo.

      lll

      A ver si no se incluyen este tipo de derrotas en la nueva normatividad que busca sancionar ciertos usos de la IA.

      lll

      Se está dando la revancha de la negativa del gobierno del estado para que la alcaldía capitalina realizara en Fundadores su festejo futbolero del Mundial.

      lll

      El control de Finanzas sobre el estacionamiento subterráneo fue el as estatal que permitió torpedear el plan municipal original, obligando a la alcaldía a llevar la fiesta a la plaza del Carmen.

      lll

      Ahora, ante la intención de la Secretaría de Cultura de ciertos espacios en los que la última palabra corresponde al ayuntamiento. Y ha aprovechado la oportunidad.

      lll

      Secult se ha quejado y la alcaldía responde señalando que las afectaciones que han dejado eventos estatales quedan sin arreglo.

      lll

      Además del desquite, lo que queda claro es que antes de tener resultados trabajando coordinadamente, el gobierno del estado y el municipal prefieren seguir en tironeos improductivos.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        > Cobranza hostil> Efecto colateral
        > Cobranza hostil> Efecto colateral

        > Cobranza hostil > Efecto colateral

        SLP

        PULSO

        > Delito sin freno> Ciudadanos expuestos
        > Delito sin freno> Ciudadanos expuestos

        > Delito sin freno > Ciudadanos expuestos

        SLP

        PULSO

        > Retorna la polémica> Revés legal
        > Retorna la polémica> Revés legal

        > Retorna la polémica > Revés legal

        SLP

        PULSO

        ¿Van en serio?El priista raspado
        ¿Van en serio?El priista raspado

        ¿Van en serio? El priista raspado

        SLP

        PULSO