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Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

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Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

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Maíz tóxico Como una novela

Por Redacción

Septiembre 15, 2026 03:00 a.m.
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      La advertencia que realiza un equipo de investigación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí sobre la presencia de una toxina derivada del crecimiento de hongos en el maíz del que se hacen las tortillas de varios expendios de la capital no debe dejarse a un lado.

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      El potencial de problema de salud pública que se presenta en uno de los alimentos más populares que consume la ciudad es enorme, no a corto plazo, pero sí al mediano o al lado.

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      Las fuentes de la contaminación, para complicar el problema, componen una larga cadena, que obligaría a una enorme investigación.

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      Por fortuna, en la investigación universitaria, apenas la mitad de las tortillerías analizadas tuvieron resultados positivos, lo que indica que la presencia de las aflotoxinas no está tan extendida.                  

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      Ayer por la tarde noche se anunció una nueva falla del acueducto de El Realito, con lo que se ahorca el abasto de agua potable de un sector importante de la ciudad.

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      La capital se ha convertido en un rehén de la empresa concesionaria, con la que está atada de manera irremediable a sus desperfectos.

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      Han pasado los gobiernos, en el estado y en la alcaldía, y aunque siguen hablando de rescindir el contrato, pero no han encontrado el modo de hacer saltar el candado.

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      Quién sabe si es por falta o de pericia, pero esa incapacidad de anular el contrato está saliendo demasiado a los consumidores de la capital.    

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      El pleito farandulero de Los Acosta derivó a una disputa por la marca del popular grupo por Sergio Cervantes Acosta y sus hermanos Ernesto, Carlos y Ricardo.

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      La historia documental que se puede revisar en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual es que Sergio Cervantes detentaba los derechos desde la fundación del grupo, pero en septiembre de 2018, cede los derechos a sus hermanos, sin que en los documentos se aprecie algún tipo de conflicto.

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      Esto no implica que no pudiera existir un conflicto detrás de la famosa marca, pero en la historia documental no se vislumbre un pleito.

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      Parece más bien un argumento político para alimentar el fuego a este pleito, que por su naturaleza, no deja de ser atractivo.

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      Lo que podría ser sólo un desacuerdo de la farándula local ha escalado para convertirse en una arista del pleito político entre el gallardismo y un sector de sus opositores, cuyo origen está en la canción "Que Viva San Luis", el himno a pedido de Palacio de Gobierno.      

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