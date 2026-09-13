Sin responsabilidad Claro que no quieren

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Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

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Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

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Por Redacción

Septiembre 13, 2026 03:00 a.m.
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      Sin informar la trágica causa de la medida, la Seduvop informó en un comunicado que realizaba la nivelación de la lateral sur de la carretera 57, en un tramo que comprendía varios ejes de la Zona Industrial.  

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      Fue en esa zona en la que se registró un accidente en el que un motociclista cuya unidad cayó en un bache falleció por la caída. Pero la Seduvop no lo mencionó.

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      Hay legislación local que marca que una dependencia es responsable de las fallas que afectan la integridad o propiedades de los ciudadanos.

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      Sin embargo, parece la Seduvop no la asumirá. La Comisión Estatal de Atención a Víctimas indicó que la indemnización correrá a cargo de la empresa encargada de las tareas.   

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      En una compleja cadena de mensajes, en la que la Seduvop sirve de enlace, la CEAV se dio por enterada de que la compensación no vendría de la secretaría.

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      Aunque esto implique a ir en contra de lo que dice la ley. 

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      El señalamiento de la dirigente estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez, de que, si la cúpula nacional no indicaba explícitamente que en San Luis, habría alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la militancia local no la buscaría de motu propio, amplía la brecha entre ambos partidos.

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      Morena no quiere al PVEM, al que sigue viendo, pese a la alianza nacional, como el rival a vencer en San Luis.

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      Los guindas potosinos habrían aprendido la elección de 2024: no quedar supeditado a otra fuerza en una coalición.

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      Y de eso, la lideresa morenista debe saber algo, toda vez que, pese a ir juntos en la elección por el Senado, los resultados desfavorecieron sólo a ella. Además, el mal recuerdo de 2021, cuando Mónica Rangel fue impuesta desde el centro como candidata a la gubernatura.

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      Además, la dirigente estatal reiteró que con quien sí buscan ir es con el Partido del Trabajo y Nueva Alianza. El PT impulsó en 2021 a Ricardo Gallardo y en 2024 también fue con el PVEM, más que con Morena.

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      Hacerlo dar el salto a Morena le da a este partido no sólo los votos petistas, por pequeña que sea, importante a la hora de las cuentas; sino también una victoria psicológica ante el rival verde.  

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      El problema con la estrategia de vivienda gubernamental es que, en San Luis, hay dos programas que no han logrado coordinarse, uno estatal y el otro federal, que, por el contrario, parecen contrariarse.

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      La consecuencia es que el estado podría ver reducida la participación del estado en este programa de vivienda popular.   

        

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