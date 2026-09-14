De pena ajenaInformación en peligro

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Pues hasta no hace mucho tiempo era un lugar común el señalar que las mujeres son (o eran) mucho más honestas que los varones y por ello se consideraba como una buena idea crear cuerpos policiacos exclusivamente con agentes del sexo femenino.

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En la capital del estado hace relativamente poco tiempo fue creado un cuerpo especial para recorrer las calles del Centro Histórico, integrado solamente por jóvenes mujeres y se confío en que lograrían altos estándares de honestidad y buen servicio.

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Pero la realidad ha resultado ser más desagradable y tristemente sorprendente, pues elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron, según la versión oficial, en flagrancia a dos mujeres policías de la capital sustrayendo bienes de un auto, allá por el rumbo de Morales. Pero no para ahí la cosa. Lo malo puede empeorar pues con las agentes iba también un cadete. Es decir un futuro policía en formación.

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Todos sabemos que todo mundo es inocente, hasta que se demuestra lo contrario, pero la cosa ya de entrada pinta mal, pues a las "polis" les fueron asegurados los bienes ajenos que, al parecer, se habían embolsado. Y pues no queda más que esperar la respuesta de la autoridad municipal, que una vez más ve afectada su imagen, por un par de sus elementos.

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Y no acaban las malas nuevas para la Universidad.

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Sucede que de nueva cuenta el especialista en seguridad cibernética Víctor Ruiz lanza la alerta y pone los pelos de punta entre la comunidad estudiantil. Señala que datos presuntamente "hackeados" de la máxima casa de estudios fueron filtrados públicamente en la red.

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El culpable sería un pirata informático que se autodenomina "zfo$". En un mensaje en la red social X, Víctor Ruiz señala que el incidente involucraría datos de 940 estudiantes de la zona norte, así como 878 fotografías de estudiantes. Toda esa información presuntamente habría sido extraída de servidores de la institución.

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Los datos ventilados son registros académicos y datos personales que permitirían la identificación directa de los alumnos afectados, pero el especialista no señala si los mencionados datos fueron ofrecidos en venta o circulan libremente.

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Y pues también de pena resulta que San Luis Potosí haya registrado 5 mil 923 casos de violencia familiar solamente entre enero y julio de 2026 lo cual genera una tasa de 197.26 casos por cada 100 mil habitantes, una cantidad muy por encima del promedio nacional que es de 121.49.

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La información la aporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), es decir, se trata de cifras oficiales. El estado concentró 3.6% de los 163 mil 285 casos registrados en el país durante el periodo y se ubicó en el lugar 11 a nivel nacional.

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La incidencia también refleja las llamadas de emergencia que se reciben por el delito. San Luis Potosí acumuló 4 mil 880 reportes, el 1.5% de las 324 mil 568 llamadas contabilizadas a nivel nacional, pero registran un incremento de la violencia familiar en el país. Entre junio de 2025 y junio de 2026, los casos aumentaron 9.9%, el mayor crecimiento registrado en las comparaciones mensuales incluidas en el informe. ¿Pues qué nos está pasando como sociedad?