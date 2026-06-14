Pleito en aumento Rezago judicial

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Pues la semana cierra con un aumento en la tensión entre el alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos y destacados personajes del Verde Ecologista de México.

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Todo tiene por origen la llamada Ley Serrano y sus efectos en contra de la libertad de expresión que ya se han visto en días recientes.

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Señala el alcalde capitalino que "querer acusarme de protagonismo político es querer tapar el sol con un dedo", ello el respuesta a las declaraciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien lo señaló de buscar reflectores tras sus críticas a la llamada Ley Serrano.

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Y es que mire usted, el edil sostuvo que su postura no tiene fines políticos, sino que responde a lo que considera un error cometido por el Congreso del Estado y aseguró que siempre ha mantenido una relación de respeto institucional hacia el mandatario estatal y afirmó que nunca se ha expresado de manera negativa ni contra él ni contra su esposa.

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Reitera, eso sí, que seguirá señalando las consecuencias de la legislación promovida por el diputado Héctor Serrano Cortés y respaldada por la bancada del Partido Verde, ya que considera que ha generado una controversia que trascendió las fronteras del estado.

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El presidente municipal de la capital dice que existe un "gran escándalo nacional" alrededor de la ley y que minimizar el tema o atribuirle intereses personales no modifica la discusión de fondo.

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Asegura que no busca protagonismo, pero si señalar un error que cometió el Congreso del Estado en torno a la normativa que ha criticado de manera puntual a lo largo de la semana que acaba de concluir.

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En entrevista, Galindo Ceballos también se refirió a las declaraciones del gobernador sobre la obra de la salida a Guadalajara y respecto a la cual Gallardo habría señalado que podría realizarse únicamente con recursos estatales.

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El alcalde de la capital lamentó que proyectos de infraestructura para beneficio de la población puedan verse afectados por las diferencias políticas y sostuvo que la ciudadanía no debería pagar las consecuencias de esas disputas.

Por lo pronto, señala que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación oficial sobre cambios en la coordinación de dicha obra y que toda la información que le ha llegado es a través de declaraciones públicas.

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Por ello, dijo que tomará esas versiones con reserva mientras no exista una comunicación institucional formal, pero si reconoce que ya preveía un escenario de distanciamiento debido a la creciente politización del tema.

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Sorprende la cantidad de casos de pleitos laborales que no han sido resueltos. Y es que con un promedio anual de mil 891 expedientes en materia laboral en los últimos seis años, el Poder Judicial de San Luis Potosí solo solucionó el 10% del total de casos abiertos.

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De acuerdo a datos oficiales entre 2020 y 2025, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), acumuló 11 mil 348 expedientes laborales, cifra que posiciona a la entidad en el lugar 12 de los órganos jurisdiccionales con más asunto del país.

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Se sabe que los medios corresponden a todos los tipos de procedimientos, independientemente de la competencia del órgano jurisdiccional y del estatus de admisión de la demanda en los procedimientos en donde aplican estas variables.

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De esta cifra 11 mil 068 quedaron radicados o tuvieron competencia, y donde solo se consideraron: ordinario, especial individual, especial colectivo, huelga, colectivo de naturaleza económica y paraprocesal.

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Si bien los 6 mil 097 ya están próximos a confirmarse todavía no se concretan, por ende, solo el 10 por ciento de los expedientes documentados en el último sexenio en el STJE se declararon como solucionados.