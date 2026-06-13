Protección Civil rescata lobo marino en Mazatán, Chiapas

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TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., junio 13 (EL UNIVERSAL).- Un ejemplar de lobo marino, expulsado de las aguas por las olas del fenómeno de mar de fondo en el municipio costero de Mazatán, fue rescatado y devuelto después a su hábitat.

Acciones de la autoridad

Autoridades de Protección Civil y del ayuntamiento informaron que el espécimen apareció en la playa Barra de San José, donde pobladores que lo vieron avisaron a las autoridades.

Las autoridades del gobierno municipal pidieron ayuda y la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que atendiera al animal.

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El lobo marino fue llevado para su valoración médica a una clínica veterinaria, donde estuvo bajo observación porque inicialmente su estado de salud estaba en pronóstico reservado.

Detalles confirmados

Con la labor médica coordinada, se estableció el tratamiento adecuado para continuar los protocolos correspondientes para su recuperación.

Las autoridades locales indicaron que, después de algunos días de monitoreo y de atención especializada, el ejemplar se recuperó y fue reingresado al mar.

Autoridades de Protección Civil informaron que en días recientes, media docena de municipios del Istmo-Costa resintieron las consecuencias del mar de fondo.

Los oleajes que alcanzaron los 3 metros anegaron vialidades, terrenos y dañaron viviendas, restaurantes e instalaciones turísticas.