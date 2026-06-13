logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

JOSÉ MARÍA ES BAUTIZADO

Fotogalería

JOSÉ MARÍA ES BAUTIZADO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Ciencia y Tecnología

Protección Civil rescata lobo marino en Mazatán, Chiapas

Autoridades locales y la Procuraduría Ambiental coordinaron la atención médica y recuperación del animal.

Por El Universal

Junio 13, 2026 07:57 p.m.
A
Protección Civil rescata lobo marino en Mazatán, Chiapas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., junio 13 (EL UNIVERSAL).- Un ejemplar de lobo marino, expulsado de las aguas por las olas del fenómeno de mar de fondo en el municipio costero de Mazatán, fue rescatado y devuelto después a su hábitat.

      Acciones de la autoridad

      Autoridades de Protección Civil y del ayuntamiento informaron que el espécimen apareció en la playa Barra de San José, donde pobladores que lo vieron avisaron a las autoridades.

      Las autoridades del gobierno municipal pidieron ayuda y la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que atendiera al animal.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El lobo marino fue llevado para su valoración médica a una clínica veterinaria, donde estuvo bajo observación porque inicialmente su estado de salud estaba en pronóstico reservado.

      Detalles confirmados

      Con la labor médica coordinada, se estableció el tratamiento adecuado para continuar los protocolos correspondientes para su recuperación.

      Las autoridades locales indicaron que, después de algunos días de monitoreo y de atención especializada, el ejemplar se recuperó y fue reingresado al mar.

      Autoridades de Protección Civil informaron que en días recientes, media docena de municipios del Istmo-Costa resintieron las consecuencias del mar de fondo.

      Los oleajes que alcanzaron los 3 metros anegaron vialidades, terrenos y dañaron viviendas, restaurantes e instalaciones turísticas.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Protección Civil rescata lobo marino en Mazatán, Chiapas
      Protección Civil rescata lobo marino en Mazatán, Chiapas

      Protección Civil rescata lobo marino en Mazatán, Chiapas

      SLP

      El Universal

      Autoridades locales y la Procuraduría Ambiental coordinaron la atención médica y recuperación del animal.

      Elon Musk se convierte en billonario con oferta pública de SpaceX
      Elon Musk se convierte en billonario con oferta pública de SpaceX

      Elon Musk se convierte en billonario con oferta pública de SpaceX

      SLP

      AP

      Musk alcanza un patrimonio neto estimado en 1,2 billones tras la histórica oferta pública inicial.

      Mundial 2026: inteligencia artificial mejora análisis táctico
      Mundial 2026: inteligencia artificial mejora análisis táctico

      Mundial 2026: inteligencia artificial mejora análisis táctico

      SLP

      El Universal

      La inteligencia artificial apoyará a entrenadores y aficionados con análisis detallados.

      Entérate | Gemini llega a Chrome en México y otros países
      Entérate | Gemini llega a Chrome en México y otros países

      Entérate | Gemini llega a Chrome en México y otros países

      SLP

      El Universal

      Con Gemini, Google ofrece edición de imágenes y organización de información sin cambiar de pestaña en Chrome.