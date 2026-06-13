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CNTE endurece discurso y amaga con más movilizaciones

La Asamblea Nacional Representativa de la CNTE ratifica la continuidad de movilizaciones hasta obtener respuesta.

Por El Universal

Junio 13, 2026 07:52 p.m.
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CNTE endurece discurso y amaga con más movilizaciones
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      CIUDAD DE MÉXICO, junio 13 (EL UNIVERSAL).- Al reinstalar este sábado su Asamblea Nacional Representativa (ANR), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aseguró que mantendrá su exigencia de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007 y acusó al gobierno federal de responder a las movilizaciones magisteriales con medidas de contención y acciones que calificó como represivas.

      CNTE denuncia represión y medidas de contención

      Durante el inicio de la sesión, dirigentes de la disidencia magisterial compararon el actual conflicto con las protestas registradas hace una década y sostuvieron que las condiciones que motivaron la movilización del magisterio siguen vigentes.

      Señalaron que, desde la llegada de contingentes de Oaxaca a la Ciudad de México, el pasado 26 de mayo, se han registrado episodios de confrontación y una creciente presencia de cuerpos de seguridad en las protestas.

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      La CNTE también cuestionó la actuación de las autoridades durante las movilizaciones recientes y denunció la presencia de grupos civiles en acciones de contención realizadas el 11 de junio. Los dirigentes afirmaron que, pese al discurso de diálogo del gobierno federal, las respuestas observadas en las calles han sido el despliegue de policías, vallas y operativos de seguridad.

      Asamblea Nacional Representativa ratifica exigencias

      Ante representantes de las distintas secciones del país, la organización reiteró que no aceptará propuestas que no contemplen la abrogación de la Ley del ISSSTE.

      Recordó que el pliego petitorio entregado el 1 de mayo incluye siete demandas centrales y sostuvo que la respuesta recibida el 15 de mayo no atendió el tema pensionario que consideran prioritario.

      Los dirigentes aseguraron que la misma postura ha sido planteada en las mesas de negociación encabezadas por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y el ISSSTE, donde, afirmaron, han rechazado cualquier acuerdo que no modifique de fondo el actual régimen de pensiones.

      Asimismo, llamaron a las bases magisteriales a mantener la unidad del movimiento mientras continúan los procesos de consulta y deliberación en los estados. Señalaron que el paro y las movilizaciones seguirán vigentes mientras no exista una respuesta satisfactoria a sus demandas.

      La CNTE declaró formalmente reinstalada su Asamblea Nacional Representativa y ratificó su decisión de continuar con la estrategia de organización, movilización y negociación para buscar una solución a sus planteamientos.

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