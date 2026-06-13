logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

JOSÉ MARÍA ES BAUTIZADO

Fotogalería

JOSÉ MARÍA ES BAUTIZADO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

David Beckham y Tom Cruise firman playera del América en inauguración del Mundial

El evento reunió a figuras internacionales que mostraron su apoyo al equipo mexicano más ganador con firmas en su jersey.

Por El Universal

Junio 13, 2026 08:21 p.m.
A
David Beckham y Tom Cruise firman playera del América en inauguración del Mundial
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, junio 13 (EL UNIVERSAL).- Para el partido inaugural del Mundial 2026 en Estados Unidos, los locales enfrentaron a Paraguay en el So-Fi Stadium de Los Ángeles, donde un gran número de figuras se dieron cita como David Beckham y Tom Cruise, quienes se ganaron el corazón del americanismo.

      Celebridades en partido Estados Unidos Paraguay

      Previo al inicio del encuentro, el exfutbolista británico y el actor fueron de las celebridades más aclamadas por los asistentes que estaban cerca de su palco, en el que también había otras estrellas de diversas industrias.

      Quienes estaban cerca de Beckham y Cruise no desaprovecharon el momento de pedirles una firma, por lo que les pasaban todo tipo de objetos: playeras, banderas de Estados Unidos y demás, pero hubo algo que robó la atención de los mexicanos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Firma de David Beckham en playera América

      En un instante, un aficionado logró darles una playera del América para que el ex del Real Madrid plasmara su firma en la misma, y de paso conseguir la del protagonista de "Misión Imposible". En las imágenes se observa como Cruise la firma primero y después aparece el inglés para hacer lo mismo.

      Claro que este momento se viralizó en redes sociales, desatando las interacciones de los seguidores americanistas, quienes quedaron sorprendidos por ver que ambas figuras firmaron el jersey del equipo más ganador del futbol mexicano.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      David Beckham y Tom Cruise firman playera del América en inauguración del Mundial
      David Beckham y Tom Cruise firman playera del América en inauguración del Mundial

      David Beckham y Tom Cruise firman playera del América en inauguración del Mundial

      SLP

      El Universal

      El evento reunió a figuras internacionales que mostraron su apoyo al equipo mexicano más ganador con firmas en su jersey.

      Qatar logra empate agónico 1-1 ante Suiza en Mundial 2026
      Qatar logra empate agónico 1-1 ante Suiza en Mundial 2026

      Qatar logra empate agónico 1-1 ante Suiza en Mundial 2026

      SLP

      AP

      Boualem Khoukhi anotó en el minuto 94 para Qatar en el Levi's Stadium, logrando su primer punto en la historia mundialista.

      Mundial 2026: Vibrante igualada entre Brasil y Marruecos
      Mundial 2026: Vibrante igualada entre Brasil y Marruecos

      Mundial 2026: Vibrante igualada entre Brasil y Marruecos

      SLP

      El Universal

      Ismael Saibari adelantó a Marruecos, pero Vinicius Jr empató el marcador

      Brasil y Marruecos empatan 1-1 en Nueva Jersey en Mundial 2026
      Brasil y Marruecos empatan 1-1 en Nueva Jersey en Mundial 2026

      Brasil y Marruecos empatan 1-1 en Nueva Jersey en Mundial 2026

      SLP

      AP

      Carlo Ancelotti dirigió su primer Mundial con Brasil, que buscará la sexta estrella en próximos encuentros.