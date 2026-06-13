David Beckham y Tom Cruise firman playera del América en inauguración del Mundial

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 13 (EL UNIVERSAL).- Para el partido inaugural del Mundial 2026 en Estados Unidos, los locales enfrentaron a Paraguay en el So-Fi Stadium de Los Ángeles, donde un gran número de figuras se dieron cita como David Beckham y Tom Cruise, quienes se ganaron el corazón del americanismo.

Celebridades en partido Estados Unidos Paraguay

Previo al inicio del encuentro, el exfutbolista británico y el actor fueron de las celebridades más aclamadas por los asistentes que estaban cerca de su palco, en el que también había otras estrellas de diversas industrias.

Quienes estaban cerca de Beckham y Cruise no desaprovecharon el momento de pedirles una firma, por lo que les pasaban todo tipo de objetos: playeras, banderas de Estados Unidos y demás, pero hubo algo que robó la atención de los mexicanos.

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Firma de David Beckham en playera América

En un instante, un aficionado logró darles una playera del América para que el ex del Real Madrid plasmara su firma en la misma, y de paso conseguir la del protagonista de "Misión Imposible". En las imágenes se observa como Cruise la firma primero y después aparece el inglés para hacer lo mismo.

Claro que este momento se viralizó en redes sociales, desatando las interacciones de los seguidores americanistas, quienes quedaron sorprendidos por ver que ambas figuras firmaron el jersey del equipo más ganador del futbol mexicano.