Ariadna Montiel se reúne con morenistas en Nuevo León rumbo a 2027

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 13 (EL UNIVERSAL).- La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de este partido político, Citlalli Hernández, se reunieron con morenistas en Nuevo León, de cara a la elección de 2027.

Reunión para fortalecer unidad y trabajo territorial

Mediante X, Hernández explicó que la reunión fue "para fortalecer la unidad y el trabajo territorial de cara al próximo proceso electoral. Cuando hay principios y organización, hay transformación".

La extitular de la Secretaría de las Mujeres, la cual lleva 58 días sin alguien a cargo después de su renuncia, agregó que Movimiento de Regeneración Nacional continúa "creciendo desde abajo, con el pueblo y para el pueblo".

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Apoyo a liderazgo y combate a la corrupción en Nuevo León

"Respaldando el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y combatiendo la corrupción que representa el MCPRIAN en el estado. ¡Avancemos en defensa de la soberanía nacional!", concluyó.

Entre los asistentes estaba la extitular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Tatiana Clouthier, que renunció el pasado 7 de mayo con el fin de contender internamente por la candidatura a la gubernatura de dicho estado.