A un mes del asalto a comerciantes viajeros, caso sin avance alguno

CIUDAD VALLES.- Ya transcurrió un mes del asalto a comerciantes que se dirigían a la Ciudad de México a surtirse de mercancía y las víctimas no reportan avance alguno en la investigación de dicho acto delictivo del que fueron víctimas por parte de las autoridades.

El pasado 19 de noviembre, cuando apenas salían del municipio de Valles en un viaje especial de comerciantes que van a surtir mercancía a la Ciudad de México, un hombre que se había hecho pasar por un vendedor más, sacó un arma y les asaltó.

El botín de cientos de miles de pesos fue expoliado en su totalidad y aunque hubo apoyo de la empresa contratada y acompañamiento de la Guardia Nacional, la Fiscalía, en donde se interpuso la denuncia 5013/25, no ha resuelto nada al respecto.

Los comerciantes, que superaban la treintena traían entre 30 mil y 150 mil pesos, por persona y aunque han identificado al ladrón, no han obtenido respuesta alguna de parte de las autoridades.

