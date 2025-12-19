logo pulso
Estado

Interferir acciones de justicia, un delito

Por Redacción

Diciembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- Una persona que interfiera en la acción de la Policía de Métodos de Investigación (PMI) puede incurrir en un delito, afirmó el secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán. 

El representante legal del Municipio de Valles se refirió a la presencia del político José Luis Romero Calzada, cuando organizaba una búsqueda de un presunto delincuente y se encontró con policías de métodos de investigación, "si en este caso los PMI andaban haciendo algún tipo de investigación, que se rigen por mandato de agentes del Ministerio Público". ¡ Esto podría significar una falta o delito, en caso de que se entienda que hubo una interferencia de una persona civil en este tipo de hechos y no puede ufanarse la persona que anda apoyando este tipo de hechos, reiteró es ilegal.

