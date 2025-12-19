logo pulso
Presentan candidatas a Señorita Matehuala

Por Jesús Vázquez

Diciembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Presentan candidatas a Señorita Matehuala

Matehuala.- Se llevó a cabo la presentación oficial de las candidatas a Señorita Matehuala 2026 en el Centro Cultural donde son diez hermosas jovencitas las que están participando por la corona y de primera y segunda princesa. 

Las jóvenes participantes por la corona de Señorita Matehuala 2026 son Jocelyn Sifuentes, Brisa Ortiz, Lusitania Eguía, Ximena Pérez, Sofía Sosa, Ivanna de la Cruz, Atziri Rodríguez, Ivette Moreno, Yshana Robledo y Yaretzi Trejo, todas las jovencitas se presentaron en el Centro Cultural para pedir a la población su apoyo.

Antes de la presentación se llevó a cabo un desfile por las principales calles de la ciudad con carros alegóricos, acompañadas de sus porras, para que la población en general las conociera, las jovencitas estaban acompañadas de sus porras, además de que había música, y un gran ambiente por donde pasaba el desfile. El desfile terminó en el Centro Cultural, donde hubo una pasarela y la presentación oficial de las candidatas, cabe hacer mención que la elección Señorita Matehuala será el próximo 22 de diciembre en el teatro Manuel José Othón, a las seis de la tarde, donde habrá prueba de talento, sesión de preguntas y respuestas, pasarela en vestido de noche, en bikini y vestido tradicional. 

