Chocan motociclistas, dos personas lesionadas

Por Carmen Hernández

Diciembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Chocan motociclistas, dos personas lesionadas

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Un choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos personas lesionadas, uno de los conductores se dio la fuga.  Los hechos se registraron en la calle Porfirio Díaz y el canal principal a la Media Luna, que se originó por la falta de precaución de los conductores de las unidades motrices. 

El accidente se generó debido al exceso de velocidad y falta de precaución de los conductores de las motocicletas, resultando los conductores con lesiones, uno de los heridos se dio a la fuga. Paramédicos arribaron al lugar y trasladaron a uno de los lesionados a recibir atención médica al Hospital IMSS Bienestar para su atención médica, el lesionado se dijo recuperará su salud por lo menos en unos 20 días, debido a la gravedad.

