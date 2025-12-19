Inicia festividad del Niño Jesús

Matehuala.- Se realizó la bajada del Niño Jesús la noche del miércoles y de esta manera dieron arranque al novenario de sus fiestas patronales, para llevar a cabo este evento acudieron danzantes y todas las personas del barrio del Niño Jesús para hacer un recorrido por las calles.

La imagen del Niño Jesús fue bajada y colocada en un área especial para posteriormente cargarla en hombros y hacer un recorrido por las principales calles del barrio recorriendo Libertad, Aldama, Terán, Independencia entre otras, atrás iban los danzantes, así como muchas personas pertenecientes a este barrio, que le tienen una gran fe y devoción al Niño Jesús.

De esta manera arrancó el novenario que se llevará a cabo del 17 al 25 de diciembre, durante estos días se esperan entradas de cera de distintos puntos de la ciudad además habrá misas a las siete treinta de la tarde, el 21 de diciembre a las diez de la mañana se llevará a cabo la misa y unción de enfermos, y al término de la misa adoración al santísimo.

Del 22 al 25 de diciembre a partir de las nueve de la noche en el atrio de la capilla del templo del Niño Jesús, habrá actividades artísticas en las que se presentaran grupos musicales y cantantes para hacer diversas presentaciones en honor al santo patrono de este lugar.

El 24 de diciembre contarán con una serenata para la imagen, así mismo el veinticinco de diciembre a las cero horas llevarán a cabo las mañanitas, a las seis de la mañana el repique del alba y a las siete de la mañana nuevamente le cantarán las mañanitas, se espera las entradas de peregrinaciones durante todo el día, así como presentaciones de danzas cabalgatas, la santa misa y fuegos artificiales.