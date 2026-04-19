Admite Galindo que Morena apoyaría su candidatura

CIUDAD VALLES.- Dice el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos que su sueño de ser Gobernador es viejo y que no sólo Nueva Alianza (Panal) sino Morena lo ven con buenos ojos.

El munícipe capitalino encabezó una rueda de prensa en un salón del Hotel Valles, justo el día que hubo una asamblea de la base del Panal con maestros del SNTE y ante la pregunta sobre su interés por participar por la Gubernatura en el 2027, dijo que no sólo sí está interesado, sino que es un viejo sueño que ha tenido desde hace más de 10 años.

Sin despojarse de los colores coaligados que lo llevaron a ganar dos veces la capital del estado (PRI-PAN), cuando le cuestionaron si otros partidos como Nueva Alianza lo ven con buenos ojos para proponerlo, expresó que, no nada más Nueva Alianza..."Morena también", dijo.

Negó que Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal sea un motivante para acercarse a Morena, aduciendo que es uno de los funcionarios más ocupados del país, aunque no descartó que Morena podría ser una posibilidad.

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