Adolescente se quema debido a un flamazo

Por Carmen Hernández

Diciembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Adolescente se quema debido a un flamazo

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Un adolescente resultó con quemaduras al recibir un flamazo del boiler en el Ejido del Refugio, el que fue canalizado a recibir atención médica a un hospital, por las lesiones sufridas. 

Los lamentables hechos ocurrieron en la calle Escontría y Morelos en el Ejido del Refugio, el domicilio del joven lesionado.

Según se dijo, el joven intentó prender el boiler pero como registraba una fuga de gas, al acercar el cerillo se registró el flamazo, por lo que el joven resultó con quemaduras en la cara y brazos, el que de inmediato recibió atención médica.  

Su familia solicitó el apoyo de los paramédicos de Protección Civil quienes de inmediato trasladaron al joven al Hospital IMSS del Bienestar para que recibiera la atención médica que requería, debido a las lesiones sufridas.  




El accidente se generó debido a que el boiler presentó una fuga de gas, la que fue atendida por personal de Protección Civil, para evitar se fuera a generar otro accidente.

