Derrapan motociclistas y resultan lesionados

CIUDAD VALLES.- Al menos tres motociclistas se cayeron de sus unidades frente al Ingenio, debido a que había lodo sobre la vía de circulación y la zona se encontraba en penumbras.

Vecinos y comerciantes del sector comentaron que este jueves, al caer la noche, el tramo de la carretera al Ingenio, entre la colonia Ignacio García Téllez y el acceso al Ingenio Plan de Ayala, se tornó peligroso.

Indicaron que las lámparas de alumbrado público no estaban funcionando y que en uno de los carriles de circulación había una gran cantidad de lodo.

Entre las 20:00 y las 22:00 horas se contabilizaron por lo menos tres accidentes de motociclistas, quienes derraparon y terminaron en el suelo.

En uno de los casos, se trató de un joven trabajador de una tienda departamental, quien sufrió lesiones en una pierna, por lo que paramédicos de la Cruz Roja tuvieron que trasladarlo a una clínica.

Se informó que ya se había avisado al Ayuntamiento de Ciudad Valles; sin embargo, hasta el momento no se ha resuelto el problema de las luminarias ni la limpieza de la vía de circulación.