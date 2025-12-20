logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Derrapan motociclistas y resultan lesionados

Por Redacción

Diciembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Derrapan motociclistas y resultan lesionados

CIUDAD VALLES.- Al menos tres motociclistas se cayeron de sus unidades frente al Ingenio, debido a que había lodo sobre la vía de circulación y la zona se encontraba en penumbras.

Vecinos y comerciantes del sector comentaron que este jueves, al caer la noche, el tramo de la carretera al Ingenio, entre la colonia Ignacio García Téllez y el acceso al Ingenio Plan de Ayala, se tornó peligroso.

Indicaron que las lámparas de alumbrado público no estaban funcionando y que en uno de los carriles de circulación había una gran cantidad de lodo.

Entre las 20:00 y las 22:00 horas se contabilizaron por lo menos tres accidentes de motociclistas, quienes derraparon y terminaron en el suelo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En uno de los casos, se trató de un joven trabajador de una tienda departamental, quien sufrió lesiones en una pierna, por lo que paramédicos de la Cruz Roja tuvieron que trasladarlo a una clínica.

Se informó que ya se había avisado al Ayuntamiento de Ciudad Valles; sin embargo, hasta el momento no se ha resuelto el problema de las luminarias ni la limpieza de la vía de circulación.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Interferir acciones de justicia, un delito
Interferir acciones de justicia, un delito

Interferir acciones de justicia, un delito

SLP

Redacción

Presentan candidatas a Señorita Matehuala
Presentan candidatas a Señorita Matehuala

Presentan candidatas a Señorita Matehuala

SLP

Jesús Vázquez

Chocan motociclistas, dos personas lesionadas
Chocan motociclistas, dos personas lesionadas

Chocan motociclistas, dos personas lesionadas

SLP

Carmen Hernández

Inicia festividad del Niño Jesús
Inicia festividad del Niño Jesús

Inicia festividad del Niño Jesús

SLP

Jesús Vázquez

Bajan la imagen y realizan una peregrinación