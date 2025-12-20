logo pulso
Cortocircuito provoca incendio en una casa

Por Carmen Hernández

Diciembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Cortocircuito provoca incendio en una casa

RIOVERDE.- Cortocircuito provoca incendio en una vivienda en el Ejido de Bordo Blanco, dejando solo daños materiales el siniestro, que finalmente fue controlado por los bomberos. 

Los hechos ocurrieron la noche del jueves, cuando la familia se encontraba en su domicilio, el incendio inició en una recámara de la casa y se propagó de manera inmediata a otras habitaciones de la vivienda. 

Por lo que la familia solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia, acudiendo elementos de bomberos a bordo de la unidad M9 para sofocar las llamas. 

A su llegada, los tragahumo iniciaron sus labores para combatir el fuego, pero desafortunadamente fue imposible, las enormes llamaradas continuaban aumentando y la amenaza que se extendiera el fuego, habían arrasado con todo a su paso. 

Por fortuna no hubo personas lesionadas, solo se llevaron un gran susto, hubo daños materiales, que hasta el momento no han sido cuantificados, pero pudo controlarse el fuego.

