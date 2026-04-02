Adulto mayor se lesiona; cae de su propia altura

Ciudad Fernández.- Un hombre de la tercera edad resultó lesionado al caer de su propia altura, hechos suscitados en el Barrio de las Higueras.

Paramédicos de Protección Civil Municipal dieron a conocer que recibieron una llamada de auxilio de la calle Juárez de San Antonio de las Higueras, donde solicitaban su apoyo porque una persona se había lesionado y estaba tirada en el piso.

Al lugar acudieron paramédicos quienes le brindaron los primeros auxilios a un adulto mayor que resultó con lesiones de consideración, al caer de pronto de su propia altura.

Por lo que fue trasladado de emergencia a recibir atención médica al Hospital, por las heridas sufridas.

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El sexagenario permaneció en observación durante varias horas, luego fue dado de alta, pues las lesiones no resultaron de gravedad.