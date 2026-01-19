Adultos mayores piden fuentes de empleo

RIOVERDE.- Adultos mayores se quejan de la falta de empleos para ellos ya que refieren que la pensión que les otorga de Gobierno solo les alcanza para adquirir los medicamentos necesarios para mantener una salud sana, por lo que piden apoyo.

Personas de la tercera edad dieron a conocer que desafortunadamente no hay trabajo donde puedan emplearse pese a que dicen tienen las habilidades necesarias para poder trabajar sin riesgo alguno, dicen que si bien les va se dedican a la venta de semillas, cacahuetes y dulces, como un paliativo para tener algunos recursos para tener una mejor calidad de vida.

Sin embargo, expresan su queja porque no se hayan creado fuentes de empleo para este sector, enfatizaron.

Señalaron que la pensión de Gobierno federal, es insuficiente porque solo les alcanza a cubrir los medicamentos, porque en el Hospital no se tienen los necesarios para estar sanos y tienen que comprarlos, resultando un gasto que los deja sin dinero.

