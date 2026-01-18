logo pulso
Minimiza GCE manifestaciones frente al Penal

Dicen autoridades que hay actores que buscan desinformar y desestabilizar entorno de paz

Por Redacción

Enero 18, 2026 03:00 a.m.
A
Minimiza GCE manifestaciones frente al Penal

CIUDAD VALLES.- La Guardia Civil Estatal responde a las manifestaciones frente al Penal de Valles como "narrativas falsas".

Este viernes, frente al Penal de este municipio (a 10 kilómetros de la cabecera de Valles) un grupo de una docena de personas se manifestaron contra la GCE, a la que acusan de haber privado de la libertad, torturar y aprehender de manera arbitraria a tres personas, de acuerdo con el testimonio de Ana Luisa Hernández Terán, no obstante, en un comunicado oficial, la corporación refiere que: "...existen actores que buscan desinformar, generar confrontación social o desestabilizar el entorno de paz, recurriendo a versiones sin sustento, agravios o narrativas falsas que no contribuyen al bienestar colectivo".

Y es que el comunicado oficial advierte que las detenciones que lleva a cabo la corporación "es puesta a disposición de la autoridad competente y lo es con base en indicios objetivos, conforme a los protocolos establecidos y bajo los principios que rigen el sistema de Justicia en México (...), la Guardia Civil Estatal no tolera, ni tolerará ningún acto que contravenga la ley, los derechos fundamentales o la dignidad de las personas".

Además, deja entrever que si los ciudadanos así lo deciden, pueden denunciar actos ilícitos de los elementos de la corporación, no solamente "en manifestaciones particulares" (como la protesta en la que se acusó a elementos de la GCE de delitos graves).

Las protestas, que siguieron el día de hoy frente al Penal, donde tres personas (dos hombres y una mujer) habrían sido participes de una audiencia inicial por delitos varios, aunque señalan a policías y autoridades de arbitrarios, no han mostrado alguna denuncia formal o número de expediente interpuesto ante la Fiscalía General del Estado.

