Vigilará la SCT choferes regresen cambio a usuarios
CIUDAD VALLES.- Estará al pendiente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) con operativos para que choferes del transporte urbano devuelvan el cambio a los pasajeros, luego del aumento del pasaje a 13.50 pesos.
Luego de que se hizo oficial el ajuste a la tarifa en el Periódico Oficial del Estado (POE), la titular de la oficina que administra y regula el transporte en la entidad, Araceli Martínez Acosta, señaló que habría operativos destinados a la vigilancia de la entrega de feria exacta a los usuarios, en el entendido de que ante el precio ya referido, a muchos usuarios que entregan 14 pesos, no les regresan el cambio.
La funcionaria dijo que la empresa está obligada a cobrar lo justo y devolver ese monto, porque habría sanciones si no se cumplen con ello.
Sin embargo, ha habido usuarios que refieren a los que no les devuelven cambio incluso cuando pagan 15 pesos (una moneda de 10 y una de cinco pesos), es decir, el sobrecosto sería de hasta 1.50 pesos.
