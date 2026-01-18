logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

PRENDAS RETRO

Fotogalería

PRENDAS RETRO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Multarán a los vehículos estacionados en banqueta

Por Carmen Hernández

Enero 18, 2026 03:00 a.m.
A
Multarán a los vehículos estacionados en banqueta

CERRITOS.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal iniciará operativo para multar a vehículos que estén estacionados sobre las banquetas, como lo establece el reglamento de tránsito. 

Cabe destacar que hay muchos automovilistas que invaden las banquetas y no dejan el libre tránsito para los transeúntes o personas que se movilizan en una silla de ruedas. 

Esta mala práctica de los automovilistas ha provocado que las personas transiten por el arroyo vehicular, exponiendo su vida, al estar obstruidas las banquetas. 

La Dirección de Seguridad Pública Municipal dio a conocer que conforme a la ley los vehículos que sean detectados estacionados sobre la banqueta, se aplicará una multa.  

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Finalmente hicieron un llamado a los automovilistas a conducir con responsabilidad y a respetar el Reglamento de Tránsito.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Niega la GCE abusos contra detenidos en Ciudad Valles
Niega la GCE abusos contra detenidos en Ciudad Valles

Niega la GCE abusos contra detenidos en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Tras las manifestaciones en el penal del municipio, la corporación emitió un comunicado este sábado

Aumentarán salario a policías municipales
Aumentarán salario a policías municipales

Aumentarán salario a policías municipales

SLP

Redacción

A finales de este mes; será retroactivo desde el 1 de enero

Bomberos sofocan peligrosos incendios
Bomberos sofocan peligrosos incendios

Bomberos sofocan peligrosos incendios

SLP

Carmen Hernández

Uno se generó en el ejido El Capulín

Anuncia corte de agua por varias horas
Anuncia corte de agua por varias horas

Anuncia corte de agua por varias horas

SLP

Jesús Vázquez