Multarán a los vehículos estacionados en banqueta

CERRITOS.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal iniciará operativo para multar a vehículos que estén estacionados sobre las banquetas, como lo establece el reglamento de tránsito.

Cabe destacar que hay muchos automovilistas que invaden las banquetas y no dejan el libre tránsito para los transeúntes o personas que se movilizan en una silla de ruedas.

Esta mala práctica de los automovilistas ha provocado que las personas transiten por el arroyo vehicular, exponiendo su vida, al estar obstruidas las banquetas.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal dio a conocer que conforme a la ley los vehículos que sean detectados estacionados sobre la banqueta, se aplicará una multa.

Finalmente hicieron un llamado a los automovilistas a conducir con responsabilidad y a respetar el Reglamento de Tránsito.