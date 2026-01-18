logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

PRENDAS RETRO

Fotogalería

PRENDAS RETRO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Ofrecen capacitación a las corporaciones de emergencia

Por Carmen Hernández

Enero 18, 2026 03:00 a.m.
A
Ofrecen capacitación a las corporaciones de emergencia

RIOVERDE.- Elementos de corporaciones de emergencia acuden al curso Stop The Bleed que se llevó a cabo en el Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC), para conocer y actualizarse en algunas técnicas de auxilio.

Elementos del Cuerpo de bomberos, Cruz Roja y Protección Civil acudieron al curso impartido por el instructor Luis Guillermo Nervaed Aranda de la empresa Entrenamiento Profesional a Brigadas en coordinación con el CMI. 

Se les actualizó en técnicas esenciales para el control de hemorragias fundamentales en la atención de primeros auxilios.  

El titular de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez, dio a conocer que se continuará con las capacitaciones de los cuerpos de emergencia, para que sepan cómo actuar en caso de una contingencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Niega la GCE abusos contra detenidos en Ciudad Valles
Niega la GCE abusos contra detenidos en Ciudad Valles

Niega la GCE abusos contra detenidos en Ciudad Valles

SLP

Huasteca Hoy

Tras las manifestaciones en el penal del municipio, la corporación emitió un comunicado este sábado

Aumentarán salario a policías municipales
Aumentarán salario a policías municipales

Aumentarán salario a policías municipales

SLP

Redacción

A finales de este mes; será retroactivo desde el 1 de enero

Bomberos sofocan peligrosos incendios
Bomberos sofocan peligrosos incendios

Bomberos sofocan peligrosos incendios

SLP

Carmen Hernández

Uno se generó en el ejido El Capulín

Anuncia corte de agua por varias horas
Anuncia corte de agua por varias horas

Anuncia corte de agua por varias horas

SLP

Jesús Vázquez