Ofrecen capacitación a las corporaciones de emergencia

RIOVERDE.- Elementos de corporaciones de emergencia acuden al curso Stop The Bleed que se llevó a cabo en el Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC), para conocer y actualizarse en algunas técnicas de auxilio.

Elementos del Cuerpo de bomberos, Cruz Roja y Protección Civil acudieron al curso impartido por el instructor Luis Guillermo Nervaed Aranda de la empresa Entrenamiento Profesional a Brigadas en coordinación con el CMI.

Se les actualizó en técnicas esenciales para el control de hemorragias fundamentales en la atención de primeros auxilios.

El titular de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez, dio a conocer que se continuará con las capacitaciones de los cuerpos de emergencia, para que sepan cómo actuar en caso de una contingencia.

