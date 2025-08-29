logo pulso
Estado

Inauguran nuevas oficinas de Sedesore

Por Jesús Vázquez

Agosto 29, 2025 03:00 a.m.
Matehuala.- La mañana del jueves se llevó a cabo la inauguración de las oficinas de la Sedesore las cuales estarán instaladas en Betania, ubicada en la carretera de Matehuala a Villa de la Paz, para la apertura estuvo el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez.

También estuvo presente el secretario de Educación, Juan Carlos Torres Cedillo, la diputada del distrito 2 Dulcelina Sánchez, la titular de la Sedesore María del Rosario Martínez Galarza y el delegado de Sedesore región Altiplano, Franco Coronado Guerra.

Torres Sánchez declaró que con estas oficinas se podrán atender las necesidades de toda la población del Altiplano, y que la gente que requiera de las despensas acuda a este lugar, además con el inicio del nuevo ciclo escolar habrá apoyos de mochilas con útiles para todos los niños del nivel básico, y de esta manera la falta de útiles no sea una excusa para dejar de estudiar, y que si algún padre o madre de familia no recibe sus útiles, acuda a estas oficinas para que se los entreguen. Posteriormente se inauguraron las nuevas oficinas que ahora estarán en Betania y se hizo un recorrido, además de la entrega de apoyos de despensas a ciudadanos de varias colonias. 

