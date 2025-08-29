Programa de vivienda federal, en Tampaya

CIUDAD VALLES.- Será en el poniente de la ciudad, cerca de Tampaya, donde estarían las casas del Programa de Vivienda para el Bienestar que se construirán.

El Cabildo resolvió votar para hacer valedero el “Contrato de ocupación y promesa de donación irrevocable” de casi cuatro mil metros cuadrados, que es el predio donde se fincarán las primeras casas que la Comisión Nacional de Vivienda dará a precio bajo y con mensualidades menores a personas a las que no les alcanza su crédito para comprar una casa.

El terreno está en el Fracc. Lomas de Itzamal, en el poniente de la ciudad, cerca del Libramiento Poniente, en la salida a San Luis.