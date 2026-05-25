Alejandro Zapata logra oro para SLP
Se cuelga la dorada en los 3K con obstáculos dentro de la ON-2026
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La delegación de San Luis Potosí continúa cosechando éxitos dentro de la Olimpiada Nacional 2026, luego de sumar una medalla de oro más en la disciplina de atletismo.
La presea dorada fue conquistada por Alejandro Emmanuel Zapata, representante de la categoría Sub 23, quien se proclamó campeón nacional en la prueba de 3 mil metros con obstáculos.
Durante la competencia, el atleta potosino mostró gran resistencia física, preparación y determinación para mantenerse entre los líderes de la prueba y finalmente quedarse con el primer lugar, resultado que le permitió subir a lo más alto del podio nacional.
Con esta actuación, Alejandro Emmanuel Zapata aportó una nueva medalla dorada para el atletismo potosino dentro de la máxima justa deportiva juvenil del país, reafirmando el buen momento que vive la delegación de San Luis Potosí en distintas disciplinas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El resultado también refleja el trabajo, disciplina y esfuerzo de las y los atletas potosinos, quienes continúan poniendo en alto el nombre del estado en cada una de sus competencias a nivel nacional.
no te pierdas estas noticias
Hedor en Valles podría ser causado por empacadoras de carne
Huasteca Hoy
La distancia de 30 km entre empacadoras y Valles permite que el olor se perciba en la ciudad.
Detienen a cuatro por narcomenudeo en Ciudad Valles y Tamasopo
Huasteca Hoy
Las detenciones derivaron de operativos coordinados para reforzar la seguridad en la región Huasteca.
Mujer de 74 años muere en choque de taxi en carretera Valles-Rioverde
Huasteca Hoy
Autoridades de la Guardia Nacional y Fiscalía General del Estado atendieron el incidente y trasladaron a los lesionados a hospitales locales.