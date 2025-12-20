Alertan a población a prevenir un pacazo

RIOVERDE.- Alertan a la población sobre delincuentes que cometen pacazos, piden no se dejen sorprender sobre supuestos cambios de dinero cuando salgan de una institución bancaria, pues son falsas las ofertas que ofrecen con fuertes sumas de dinero, que finalmente solo son papeles.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal dio a conocer que en esta temporada navideña, es importante que no confíen en cualquier extraño, sobre todo si les piden realizar el cobro de cheques o retiros de efectivo en cajeros, que es el modus operandi de este tipo de delincuentes.

En caso de acudir a una institución bancaria a retirar dinero, no portar el efectivo en una sola bolsa; distribuirlo.

Evitar caminar distraído y estar bien alerta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo que se busca es evitar que los delincuentes que operan en estos días, no hagan de las suyas.

Es importante no avisar a nadie de que acudirán al banco a retirar dinero, por cualquier circunstancia, porque es la forma en que serán sorprendidos.