Alertan a población por el frío y lluvias

Matehuala.- Pronostican días nublados y con ligeras lluvias durante esta semana en la ciudad así como bajas temperaturas, por lo que se alerta a la población para abrigarse y estar preparados por los cambios de temperatura que se estarán presentando.

Ayer desde temprana hora estaba lloviznando, con cielo nublado y bajas temperaturas, por lo que muchos padres de familia que tienen hijos en el nivel básico escolar optaron por no enviarlos a la escuela para evitar que enfermen, pues con estas bajas temperatura muchos niños y adultos mayores sufren enfermedades, por lo que se hace un llamado para protegerlos.

La temperatura llegó a los seis grados, de acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional, continuará la semana con días nublados y soleados, con ligeras lluvias, por lo que hay que estar al pendiente ante los cambios tan drásticos de temperatura que se registren, pues ante esta situación se incrementan las enfermedades respiratorias, así mismo exhortan a la población a vacunarse.

Se pide a las personas que tengan mascotas cuidarlas y abrigarlas ante las bajas temperaturas, porque también los perros y gatos suelen enfermarse, si tienen espacio en sus casas apoyar a los perros en situación de calle por las noches para que no pasen fríos.

