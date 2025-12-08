Denuncia mujer acoso de taxista

CIUDAD VALLES.- Una mujer fue acosada por un taxista, de acuerdo con su propia historia, la madrugada de este sábado, luego de que salió de su trabajo.

En las primeras horas de este sábado 6 de diciembre, una mujer de poco más de 40 años, que trabaja en un bar ubicado en calle Linares, consiguió aventón cerca de su casa, aunque tuvo que caminar por la cuesta de la calle Tanzacalte, para ir a su casa a la Vista Hermosa.

Un conductor de un taxi la alcanzó y se emparejó con ella para invitarle a subir al carro.

Ella comenzó a grabar y mandó mensajes a su expareja, para avisarle que estaba siendo acosada por un conductor del taxi 094, quien insistía en que se subiera a la unidad.

Al final del vídeo se aprecia cómo de pronto el coche se detiene y ella se enfila por detrás del carro, cruzando la calle y dejándolo atrás.

Aunque la insistencia ahí paró, en ocasiones anteriores ha tenido que aguantar el asedio del trabajador del volante.