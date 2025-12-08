Toma protesta capítulo estudiantil SALSS

Matehuala.- El Instituto Tecnológico de Matehuala llevó a cabo la toma de protesta del Capítulo Estudiantil SALSS (Sociedad Académica Lean Six Sigma), un evento que reafirma el compromiso de la institución con la formación integral, liderazgo estudiantil y la excelencia académica.

Se hicieron los honores a nuestros símbolos patrios, para posteriormente dar paso al mensaje institucional del Dr. José Luis Lorenzo Bernal Robledo, director de la institución educativa, quien destacó la importancia de fortalecer espacios donde los estudiantes puedan desarrollar habilidades de liderazgo, innovación y responsabilidad social.

El momento central del evento fue la toma de protesta de la nueva mesa directiva, encabezada por Luis Ángel Rivera Rodríguez quien quedó como presidente, Luis Gerardo Reyes Ramírez como vicepresidente, Karina Rubí Rodríguez Hernández en capacitación, Citlaly Jazmín Zamora Moncada en logística, Ashley Jocabed Rodríguez Polina y Osvaldo Antonio Tovar Grimaldo están en diseño, Estefani Jazmín Ortega Eguía en operaciones, Jessica Beltrán Hernández en innovación, Jimena Martínez Sifuentes en comunicación y Luis Ángel Esparza Martínez en vinculación.

José Pedro Fuentes González dirigió un mensaje motivador a los nuevos integrantes antes de tomar juramento conforme al protocolo oficial de la Sociedad Académica Lean Six Sigma.

Tras ello, se procedió a la firma del acta de compromiso SALSS por parte del presidente entrante, el invitado de honor y el director del plantel.