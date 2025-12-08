Banqueta destrozada, peligro para peatones

Matehuala.- Peligrosa banqueta en la calle Miguel Hidalgo entre Filomeno Mata y Mariano Matamoros, ciudadanos piden que la rehabiliten ya que esta es una zona donde diariamente pasan cientos de personas y podría ocurrir un accidente de lamentables consecuencias.

Habitantes reportan que la banqueta dañada está en pleno centro de la ciudad, que está completamente destrozada, por donde pasan cientos de personas durante el día y noche, que la hacen más peligrosa, podría ocurrir algún accidente, pues con la llegada de la temporada navideña llegan miles de visitantes y genera una pésima imagen.

Comentaron que otro problema es para las personas que tienen alguna discapacidad, que andan en bastones, sillas de ruedas o andadores y al pasar por esta área, se tienen que bajar de la banqueta para poder pasar, sin embargo, al bajar al arroyo vehicular puede ocurrir un accidente, ya que en ocasiones hay carros y motociclistas que pasan a gran velocidad.