Choca taxi contra motociclista

CIUDAD VALLES.- Un motociclista se atravesó al paso de un taxi y fue embestido, en el acceso al fraccionamiento Infonavit 2.

El accidente sucedió la tarde de este domingo, en el cruce de las calles Primero de Mayo y Artículo 123, frente a la iglesia del referido sector.

Un hombre de unos 40 años de edad conducía una motoneta Suzuki gris e ingresaba al fraccionamiento, pero giró a la izquierda para incorporarse a la calle Artículo 123, atravesándose al paso de un vehículo Nissan Tsuru verde, habilitado como taxi, con número económico 001 del sitio Hidalgo.

El taxista argumentó que el motociclista realizó la maniobra de manera sorpresiva, por lo que no tuvo tiempo de frenar ni de maniobrar, y terminó por embestirlo.

Mientras tanto, el motociclista alegaba que el taxista venía muy recio y que supuestamente no se detuvo en el tope.

Oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento del hecho y determinaron que el conductor de la unidad de dos ruedas tuvo la responsabilidad por cortar la circulación del taxi. Al final, los involucrados llegaron a un acuerdo.