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Alertan por falsos verificadores del SAT

Por Jesús Vázquez

Mayo 11, 2026 03:00 a.m.
A
Alertan por falsos verificadores del SAT

Matehuala.- Rafael Fernández Santos presidente de la Canaco informó que el SAT puede realizar visitas domiciliarias sin previo aviso para revisar el cumplimiento fiscal. Se recomienda a los dueños de negocios contactar a sus contadores o al personal de la Cámara Nacional de Comercio para evitar dar información a falsos verificadores. 

Comentó que el Servicio de Administración Tributaria puede realizar inspecciones en cualquier momento del año, revisar documentación y operaciones relacionadas con las declaraciones anuales. Puede ser por inconsistencias fiscales, omisiones de pagos o dudas sobre el domicilio fiscal. 

Explicó que el procedimiento de visitas domiciliarias se rige por los artículos 44 y 49 del CFF, que requieren la identificación del visitador y el registro de todo en actas. 

Los funcionarios deben identificarse y presentar documentación válida, de lo contrario, el contribuyente puede negarles el acceso. 

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Declaró que las visitas se realizan en días hábiles de las 7:30 a las 18:00 horas y una vez realizada la inspección, el contribuyente debe recibir la "Carta de derechos del contribuyente auditado". Agregó que CANACO emite una serie de recomendaciones para brindar información de sus negocios.

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