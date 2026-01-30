Alumnos gozarán de mega puente puente

Matehuala.- Estudiantes de nivel básico gozarán del primer mega puente del 2026, ya que tendrán cuatro días libres, pues desde este viernes treinta de enero no tendrán clases y regresarán hasta el próximo tres de febrero.

El mega puente se debe a que el treinta es último viernes del mes y los maestros del nivel básico tienen reuniones de consejo técnico, el dos de febrero no tendrán clases ya que se recorre la conmemoración del cinco de febrero, que es día de la constitución mexicana de 1917.

Muchos niños y jóvenes piensan que el puente se debe al Día de la Candelaria, ya que esta celebración está estipulado en la Ley del Trabajo que es día de descanso, en la mayoría de los casos.

El primer fin de semana largo del año llegó y tendrán cuatro días de descanso los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, para muchos serán unos días de juego y alegría, ya que tienen planes de salir con sus amigos.

Cabe mencionar que debido a las bajas temperaturas que se han presentado y las enfermedades respiratorias, se han dado muchos casos de ausentismo en las escuelas, pero se espera que después de este mega puente, los niños que están enfermos ya se recuperen y haya más alumnos en las aulas.