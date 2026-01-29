Controlan Bomberos incendio de llantas en un terreno baldío
El fuego se propagó con facilidad al quemarse pastizal seco
Ciudad Fernández.- Se registra un incendio de llantas y pastizal en el Barrio del Refugio, que se propagó con facilidad y gracias a la interve3nción de Bomberos pudo sofocarse para evitar una tragedia.
Según información, personas desconocidas prendieron fuego a unas llantas, pero el incendio se salió de control y se propagó con facilidad al quemarse pastizal seco.
Los vecinos del lugar temieron por su seguridad, por lo que solicitaron el apoyo del cuerpo de bomberos y Protección Civil Municipal.
Las enormes llamaradas se propagaron de manera inmediata afectando pastizales cercanos, lo que generó el temor que se pudiera propagar a zonas cercanas y provocar una tragedia.
Luego de la llegada de los Bomberos y elementos de Protección y tras varios minutos de lucha contra el fuego, por fin controlaron el incendio que se generó en la Privada de Juárez.
