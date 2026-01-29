logo pulso
Colonia Las Cumbres, en penumbras

Genera inseguridad, colonos piden se arregle esta falla

Por Jesús Vázquez

Enero 29, 2026 03:00 a.m.
A
Colonia Las Cumbres, en penumbras

Matehuala.- Apenas iniciando el año y ya se han reportado varias fallas en la red eléctrica en la colonia Las Cumbres donde hay apagones que dejan en penumbras a la población, pues el pasado martes por la noche duraron varias horas sin energía eléctrica y nadie les brindó apoyo ante la inseguridad que se generó.

Habitantes de la citada colonia se quejaron porque el martes hubo un apagón, afectando a todos los colonos, su molestia e inconformidad es porque es la sexta vez que ocurre esto en lo que va del 2026, y eso que apenas va iniciando el año.

Molestos piden verificar qué es lo que está provocando que se queden sin energía eléctrica.

 Reportaron que ya van seis veces que ocurre esto en menos de un mes, por lo que es necesaria una solución, porque está afectando a las familias por la noche, además de los negocios que venden comida, las tienditas que tienen productos que requieren refrigeración y al no tener energía eléctrica por varias horas, su mercancía se echa a perder.

 Mencionaron que otro problema es la inseguridad, al no haber energía eléctrica por las noches, las calles están a oscuras, la gente anda caminando en penumbra pues muchos jóvenes llegan de clases, o hay hombre y mujeres que van a salir a trabajar y con las calles completamente oscuras, pueden ser víctimas de un robo. 

