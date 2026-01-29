Alcalde de San Ciro se pronuncia tras detención de comandante

El alcalde de San Ciro de Acosta, Luis Carlos Pereyra, fijó postura luego de la detención del comandante municipal Zimry Hernández, presuntamente vinculado con la emboscada contra la Guardia Civil Estatal en la carretera Rioverde–San Ciro.

El edil señaló que los hechos están bajo investigación y que cualquier responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades competentes, al tiempo que pidió respetar el debido proceso y la presunción de inocencia.

Aseguró que el Ayuntamiento mantiene coordinación con el Gobierno del Estado y la Guardia Civil Estatal para garantizar la seguridad en el municipio.