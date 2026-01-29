Suspenderán servicio en Tesorería lunes y martes

CIUDAD VALLES.- El lunes 2 y el martes 3 de febrero no habrá servicio en tesorería para el pago del predial, que ya no tendrá el mismo 15 por ciento de descuento.

Los días jueves 29 y viernes 30 de enero serán los últimos en los que aplicará el 15 por ciento de descuento en el impuesto predial de este año, porque a partir del 4 de febrero, el descuento será del 10 por ciento, solamente.

El lunes 2 de febrero no habrá oficina abierta en recaudación porque por disposición oficial, es inhábil, debido a que se recorre el día de la Constitución a esa fecha; el 3 de febrero habrá un protocolo de actualización en las oficinas para próximos cobros, por la nueva vigencia de la Unidad de Medida y Actualización (Uma), por eso, hasta el miércoles 4 habrá servicio.