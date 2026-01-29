logo pulso
Suspenderán servicio en Tesorería lunes y martes

Por Redacción

Enero 29, 2026 03:00 a.m.
A
Suspenderán servicio en Tesorería lunes y martes

CIUDAD VALLES.- El lunes 2 y el martes 3 de febrero no habrá servicio en tesorería para el pago del predial, que ya no tendrá el mismo 15 por ciento de descuento.

Los días jueves 29 y viernes 30 de enero serán los últimos en los que aplicará el 15 por ciento de descuento en el impuesto predial de este año, porque a partir del 4 de febrero, el descuento será del 10 por ciento, solamente.

El lunes 2 de febrero no habrá oficina abierta en recaudación porque por disposición oficial, es inhábil, debido a que se recorre el día de la Constitución a esa fecha; el 3 de febrero habrá un protocolo de actualización en las oficinas para próximos cobros, por la nueva vigencia de la Unidad de Medida y Actualización (Uma), por eso, hasta el miércoles 4 habrá servicio. 

Convocan a jóvenes para la Guardia Civil
Convocan a jóvenes para la Guardia Civil

Convocan a jóvenes para la Guardia Civil

SLP

Carmen Hernández

Bajo investigación, policías por extorsión
Bajo investigación, policías por extorsión

Bajo investigación, policías por extorsión

SLP

Redacción

No ha llegado ninguna notificación sobre el caso: director

Conmemoran aniversario del Panteón Hidalgo
Conmemoran aniversario del Panteón Hidalgo

Conmemoran aniversario del Panteón Hidalgo

SLP

Jesús Vázquez

Hay leyendas del cementerio, además de personajes ahí sepultados

Ofrecen curso para impulsar comercio a Pymes locales

SLP

Miguel Barragán
Ofrecen curso para impulsar comercio a Pymes locales

Ofrecen curso para impulsar comercio a Pymes locales

SLP

Miguel Barragán